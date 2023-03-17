«Флорида» и «Монреаль» забили 14 голов на двоих

«Флорида» одержала четвёртую победу в пяти последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ она разгромила «Монреаль» со счётом 9:5. Примечательно, что 13 голов из 14 команды забили в первой половине игры.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Мэттью Ткачук, набравший 4 (1+3) очка. Дублями отметились Аарон Экблад и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30, у него 22 победы в 45 матчах текущего сезона при одном «сухаре».

На счету нападающего «Монреаля» Дениса Гурьянова показатель полезности «-3», бросок в створ и силовой приём за 13:16 на льду. Он не забил впервые за четыре матча.