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33 минуты назад

«Флорида» и «Монреаль» забили 14 голов на двоих

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«Флорида» одержала четвёртую победу в пяти последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ она разгромила «Монреаль» со счётом 9:5. Примечательно, что 13 голов из 14 команды забили в первой половине игры.

«Флорида» и «Монреаль» забили 14 голов на двоих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Мэттью Ткачук, набравший 4 (1+3) очка. Дублями отметились Аарон Экблад и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30, у него 22 победы в 45 матчах текущего сезона при одном «сухаре».

На счету нападающего «Монреаля» Дениса Гурьянова показатель полезности «-3», бросок в створ и силовой приём за 13:16 на льду. Он не забил впервые за четыре матча.

«Флорида» с 75 очками занимает девятое место в турнирной тблице Восточной конференции. «Монреаль» (60) – 14-й.

Хоккей,Мэттью Ткачук,Денис Гурьянов,Аарон Экблад,Сергей Бобровский,
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