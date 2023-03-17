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36 минут назад

Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон. C 2015 года – 1-й

Sports.ruиещё 1

Михаил Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон.

Сергачев стал девятым защитником из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон
Фото: TwitterTwitter

Игрок «Тампы» набрал 2 (0+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 24-летнего россиянина 51 (7+44) очко в 67 играх при полезности «+12».

Ранее в истории лиги отметки 50 очков достигали 8 российских защитников – Сергей Гончар (9 раз), Сергей Зубов (8, в том числе рекорд – 89 баллов в 78 играх, 1993/94), Олег Твердовский и Андрей Марков (по 3), Владимир Малахов (2), Дмитрий Миронов, Алексей Житник и Игорь Кравчук (по 1).

В предыдущий раз этой отметки достиг Марков в сезоне-2014/15 – 50 (10+40) очков в 81 матче за «Монреаль».

Сегодня Михаил (28:14 – максимальное время в «Лайтнинг», 3:23 – в большинстве, 2:44 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Хоккей,Игорь Кравчук,Михаил Сергачев,Алексей Житник,Владимир Малахов,Олег Твердовский,Андрей Марков,Сергей Зубов,Сергей Гончар,Дмитрий Миронов,
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