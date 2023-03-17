Сергачев стал девятым защитником из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон

Михаил Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон.

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Игрок «Тампы» набрал 2 (0+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 24-летнего россиянина 51 (7+44) очко в 67 играх при полезности «+12».

В предыдущий раз этой отметки достиг Марков в сезоне-2014/15 – 50 (10+40) очков в 81 матче за «Монреаль».