Российский вратарь Загидулин признан самым ценным игроком чемпионата Финляндии

Загидулин имеет опыт выступлений в КХЛ. За магнитогорский «Металлург» голкипер провёл 48 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%. Вратарь также провёл один матч в НХЛ за «Калгари Флеймз». Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. С декабря 2021 года выступает за финский «Лукко».