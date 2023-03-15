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37 минут назад

Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком чемпионата Финляндии

Чемпионат.com

Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. Россиянин выступает в составе «Лукко».

Российский вратарь Загидулин признан самым ценным игроком чемпионата Финляндии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 91,9%. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.

Загидулин имеет опыт выступлений в КХЛ. За магнитогорский «Металлург» голкипер провёл 48 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%. Вратарь также провёл один матч в НХЛ за «Калгари Флеймз». Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. С декабря 2021 года выступает за финский «Лукко».

Хоккей,Артем Загидулин,Металлург,
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