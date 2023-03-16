Тренера «Вашингтона» спросили о сроках возвращения Овечкина

Основное время закончилось со счетом 4:4. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов "Вашингтон" оказался сильнее со счетом 2:0. Овечкин забросил 817 шайбу регулярных чемпионатах, что приблизило его к рекорду Уэйна Гретцки (894) до 77 шайб. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 37 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 62 матчах лиги. Накануне Овечкин в игре против "Айлендерс" отметился результативной передачей.