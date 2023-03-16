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30 минут назад

Овечкин признан первой звездой матча против "Баффало"

Газета.Ruиещё 10

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного против "Баффало". "Вашингтон" одержал победу со счетом 5:4 (Б). Россиянин в этой игре отметился голом и результативной передачей.

Тренера «Вашингтона» спросили о сроках возвращения Овечкина
Фото: Frank Franklin II/APFrank Franklin II/AP

Основное время закончилось со счетом 4:4. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов "Вашингтон" оказался сильнее со счетом 2:0. Овечкин забросил 817 шайбу регулярных чемпионатах, что приблизило его к рекорду Уэйна Гретцки (894) до 77 шайб. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 37 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 62 матчах лиги. Накануне Овечкин в игре против "Айлендерс" отметился результативной передачей.

Ранее журналист The Athletic Шон Макиндо заявил, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забрасывать по 50 шайб за сезон. 24 декабря россиянин в матче против "Виннипега" оформил дубль и превзошел рекорд Горди Хоу. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

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