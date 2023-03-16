Тренера «Вашингтона» спросили о сроках возвращения Овечкина

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного против "Баффало". "Вашингтон" одержал победу со счетом 5:4 (Б). Россиянин в этой игре отметился голом и результативной передачей.
Основное время закончилось со счетом 4:4. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов "Вашингтон" оказался сильнее со счетом 2:0. Овечкин забросил 817 шайбу регулярных чемпионатах, что приблизило его к рекорду Уэйна Гретцки (894) до 77 шайб. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 37 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 62 матчах лиги. Накануне Овечкин в игре против "Айлендерс" отметился результативной передачей.
Ранее журналист The Athletic Шон Макиндо заявил, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забрасывать по 50 шайб за сезон. 24 декабря россиянин в матче против "Виннипега" оформил дубль и превзошел рекорд Горди Хоу. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.