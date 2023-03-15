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23 часа назад

"Надо все серьезно взвесить". Мишустин о предложении отменить ЕГЭ

ТАССиещё 3

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что прежде, чем отменять единый государственный экзамен (ЕГЭ), нужно все серьезно взвесить. Такое мнение он высказал, комментируя в среду предложение лидера фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

"Насчет ЕГЭ - отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы - надо на все серьезно посмотреть", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что требования к новым специальностям должны быть реализованы к внесению поправок в нормативные акты. По его мнению, это позволит дать специалисту "правильно и нормально отучиться, получить классное образование, быть востребованным в отрасли".

"Кроме того, хотел бы, чтобы не забыли о профессионалитете. Программа профессионалитета, которая сегодня реализуется в семидесяти кластерах по пятнадцати отраслевым направлениям, - это очень серьезное дело. Профессионалитет становится такой мощной опорой для нашей новой промышленности, для экономики, строительства, сельского хозяйства", - сказал Мишустин, отметив, что в программу планируется добавить еще 170 кластеров и такие специальности, как радиоэлектроника, робототехника, фармацевтика.

В ходе встречи фракции "Справедливая Россия - За правду" с председателем правительства в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме лидер справороссов Сергей Миронов предложил полностью отменить ЕГЭ в России. "Мы настаиваем на ликвидации единого государственного экзамена как очень вредного, который ведет к разрушению нашего образования", - подчеркнул парламентарий.

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