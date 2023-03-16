«Автомобилист» объявил о продлении контракта с Заварухиным

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков объявил о договорённости с главным тренером екатеринбургского клуба Николаем Заварухиным о подписании нового контракта.

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Как сообщает «Чемпионат», новое соглашение Заварухина с «Авто» будет рассчитано на два сезона.

Отметим, что под руководством Заварухина екатеринбургский клуб в нынешнем сезоне занял четвёртое место в таблице Восточной конференции, но уже по итогам первого раунда плей-офф КХЛ завершил сезон. «Автомобилист в семи матчах уступил в серии с магнитогорским «Металлургом».