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33 минуты назад

Овечкин оценил победу над «Баффало»

Никита Бородкин

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над «Баффало» в матче регулярного чемпионата лиги. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Овечкин оценил победу над «Баффало»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важнейшая победа и очень нужные два очка. Очевидно, что во вчерашней игре у нас был шанс отыграться и спасти матч, но мы этого не сделали. Играть второй день подряд против молодой и быстрой команды было нелегко. Это были важные два очка», — сказал Овечкин.

Напомним, что к 9-й минуте «Кэпиталз» уже проигрывали со счетом 0:2. Позднее Ти Джей Оши с подачи Овечкина смог отыграть одну шайбу, однако на перерыв «Вашингтон» ушел уже со счетом 1:3.

В третьем периоде «Вашингтону» удалось переломить ход встречи и забить в ворота соперника три шайбы, пропустив лишь одну. Автором одного из голов стал Овечкин. В результате судьба матча решалась в серии буллитов, в которой оказались сильнее «столичные» — 5:4. Победный гол забил россиянин Евгений Кузнецов.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 37 шайб и 27 передач в 63 матчах. Для 37-летнего форварда шайба в ворота «Баффала» стала 817 в карьере НХЛ. Таким образом, он приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки на расстояние в 77 шайб (всего у него 894 заброшенные шайбы в НХЛ).

Хоккей,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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