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1 час назад

Андрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Северсталь"

ТАСС

Андрей Разин покинул пост главного тренера череповецкого клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом Разин заявил на пресс-конференции в четверг.

Разин покинул пост главного тренера "Северстали"
Фото: официальный сайт ХК "Северсталь"официальный сайт ХК "Северсталь"

"Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов - большой срок, спасибо большое клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (мэр Череповца - прим. ТАСС), который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, - его заслуга. Я ухожу, куда - пока не знаю", - сказал Разин.

"Хочется прогрессировать, добиться других результатов. Хочется начать в новом клубе с нуля", - добавил он.

Разину 49 лет, он занимал пост главного тренера "Северстали" с 2018 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф КХЛ (2021, 2022, 2023) и трижды вылетала в первом раунде. Ранее в КХЛ Разин возглавлял екатеринбургский "Автомобилист", ханты-мансийскую "Югру" и владивостокский "Адмирал".

В период игровой карьеры Разин выступал за тольяттинскую "Ладу", самарcкий ЦСК ВВС, московские "Динамо" и ЦСКА, омский "Авангард", балашихинский ХК МВД, воскресенский "Химик" и магнитогорский "Металлург". С "Металлургом" он дважды становился чемпионом России (1999, 2001), дважды - чемпионом хоккейной Евролиги (1999, 2000) и один раз - обладателем Кубка России (1998). Вместе со сборной России Разин завоевал серебро чемпионата мира 2002 года.

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