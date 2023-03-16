Разин покинул пост главного тренера "Северстали"

"Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов - большой срок, спасибо большое клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (мэр Череповца - прим. ТАСС), который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, - его заслуга. Я ухожу, куда - пока не знаю", - сказал Разин.