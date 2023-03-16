СКА обыграл "Торпедо" и повел в счете в серии полуфинала Западной конференции КХЛ

Петербургский СКА со счетом 2:1 в овертайме победил дома нижегородское "Торпедо" в первом матче второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Ледовом дворце в присутствии 12 059 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (46-я минута) и Дмитрий Яшкин (66). У проигравших отличился Владислав Фирстов (58). На 35-й минуте матча нападающий гостей Алексей Кручинин не реализовал штрафной бросок, назначенный после того, как защитник СКА Александр Никишин сорвал выход один на один.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге 18 марта. В плей-офф КХЛ команды встречались в сезоне-2014/15, тогда петербуржцы выиграли серию со счетом 4-1. В первом раунде плей-офф СКА со счетом 4-2 в серии обыграл минское "Динамо", нижегородцы с таким же счетом оказались сильнее московского "Динамо".

В текущем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда набрала 105 очков в 68 матчах. "Торпедо" заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 90 очками. В регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновал СКА.