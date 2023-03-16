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18 минут назад

СКА обыграл "Торпедо" и повел в счете в серии полуфинала Западной конференции КХЛ

ТАСС

Петербургский СКА со счетом 2:1 в овертайме победил дома нижегородское "Торпедо" в первом матче второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Ледовом дворце в присутствии 12 059 зрителей.

СКА обыграл "Торпедо" и повел в счете в серии полуфинала Западной конференции КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (46-я минута) и Дмитрий Яшкин (66). У проигравших отличился Владислав Фирстов (58). На 35-й минуте матча нападающий гостей Алексей Кручинин не реализовал штрафной бросок, назначенный после того, как защитник СКА Александр Никишин сорвал выход один на один.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге 18 марта. В плей-офф КХЛ команды встречались в сезоне-2014/15, тогда петербуржцы выиграли серию со счетом 4-1. В первом раунде плей-офф СКА со счетом 4-2 в серии обыграл минское "Динамо", нижегородцы с таким же счетом оказались сильнее московского "Динамо".

В текущем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда набрала 105 очков в 68 матчах. "Торпедо" заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 90 очками. В регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновал СКА.

СКА является одним из четырех клубов КХЛ, который принимал участие во всех 15 розыгрышах плей-офф, дважды команда становилась обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Лучшим результатом "Торпедо" является выход во второй раунд (2012, 2016). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-3).

Хоккей,Александр Никишин,Дмитрий Яшкин,Николай Прохоркин,Алексей Кручинин,Торпедо,СКА,Металлург,Фонбет,Динамо,
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