Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед поездкой в Миннесоту, сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отмечается, что Овечкину предоставлено время на отдых и восстановление.

Отметим, что «Вашингтон» завтра, 19 марта, проведёт гостевой матч с «Миннесотой Уайлд». Встреча состоится на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и начнётся в 21:00 мск.