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47 минут назад

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии поездки на матч с «Миннесотой»

Чемпионат.comиещё 1

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед поездкой в Миннесоту, сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что Овечкину предоставлено время на отдых и восстановление.

Отметим, что «Вашингтон» завтра, 19 марта, проведёт гостевой матч с «Миннесотой Уайлд». Встреча состоится на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и начнётся в 21:00 мск.

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Напомним, Овечкин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.

Хоккей,Александр Овечкин,
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