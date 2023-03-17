"Калгари" разгромил "Вегас", Задоров отдал голевую передачу

В составе канадской команды по дублю оформили Тайлер Тоффоли (забив на 24-й и 54-й минутах) и Блейк Коулмэн, во втором случае поразивший пустые ворота (38, 56), также по шайбе забросили Маккензи Уигар (16), Микаэль Баклунд в большинстве (49) и Диллон Дюбе, которому ассистировал российский хоккеист Никита Задоров (57).