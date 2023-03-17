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54 минуты назад

"Калгари" разгромил "Вегас", Задоров отдал голевую передачу

Советский спорт

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в США.

"Калгари" разгромил "Вегас", Задоров отдал голевую передачу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Вегас" со счетом 7:2.

В составе канадской команды по дублю оформили Тайлер Тоффоли (забив на 24-й и 54-й минутах) и Блейк Коулмэн, во втором случае поразивший пустые ворота (38, 56), также по шайбе забросили Маккензи Уигар (16), Микаэль Баклунд в большинстве (49) и Диллон Дюбе, которому ассистировал российский хоккеист Никита Задоров (57).

У американского клуба забивали Зак Уайтклауд (33) и Райли Смит (36).

"Голден Найтс" продолжают с 90 очками лидировать в Тихоокеанском дивизионе, в турнирной таблице которого "Флеймз" идут с 76 очками пятыми.

"Калгари" 19 марта примет "Даллас", "Вегас" в этот же день сыграет дома против "Коламбуса".

Хоккей,Никита Задоров,Тайлер Тоффоли,Микаэль Баклунд,
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