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33 минуты назад

Овечкин мощнейшим броском сбил шлем с вратаря «Сент-Луиса». Видео

Чемпионат.comиещё 1

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.

Во второй половине третьего периода произошёл занимательный эпизод с участием российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. С передачи партнёра нападающий в касание нанёс бросок по воротам соперника со средней дистанции, шайба угодила в нижнюю часть головы голкипера гостей Джоэля Хофера, после чего у того слетел защитный шлем.

Напомним, на счету Овечкина в нынешнем сезоне 37 голов и 28 передач в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Видео,Александр Овечкин,
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