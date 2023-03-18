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16 часов назад

Александр Овечкин набрал очки в третьем матче НХЛ подряд

ТАССиещё 3

ТАСС, 18 марта. "Сент-Луис" со счетом 5:2 победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Вашингтоне.

Александр Овечкин набрал очки в третьем матче НХЛ подряд
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе "Сент-Луиса" отметились Самуэль Блез (2-я и 53-я минуты), Джордан Кайру (25), Каспери Капанен (30), Брэйден Шенн (59). У "Вашингтона" отличились Мартин Фехервари (46), Никлас Бэкстрём (58).

Российские игроки "Вашингтона" форвард Александр Овечкин и защитник Александр Алексеев отдали по одной результативной передаче. Овечкин отметился результативным действием в третьем матче подряд, Алексеев - во втором. Всего на счету Овечкина в нынешнем сезоне 65 очков (37 шайб + 28 передач), Алексеев сделал 5 результативных передач. Голевым пасом также отметился форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич, который набрал очки в 11-м матче НХЛ подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 62 очка (23+39).

"Сент-Луис" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 68 матчах. У "Вашингтона", которым идет шестым в таблице Столичного дивизиона, 73 очка в 70 играх.

В следующем матче "Сент-Луис" 20 марта примет "Виннипег", "Вашингтон" 19 марта на выезде сыграет с "Миннесотой".

В других матчах игрового дня "Торонто" дома победил "Каролину" со счетом 5:2, российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 30 из 32 бросков. "Баффало" на выезде уступил "Филадельфии" (2:5), российский защитник победившей команды Иван Проворов отдал результативную передачу. "Анахайм" дома победил "Коламбус" (7:4).

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