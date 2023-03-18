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1 час назад

Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ

Матч ТВ

Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий казанский «Ак Барс», стал самым побеждающим главным тренером в плей офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Билялетдинов стал самым побеждающим главным тренером в плей-офф КХЛ
Фото: ТАССТАСС

На счету Билялетдинова теперь 80 побед. Второе место по этому показателю занимает Олег Знарок (79), тройку лучших замыкает Дмитрий Квартальнов (68).

В субботу «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 (счет в серии — 2–0).

Билялетдинов возглавлял казанцев с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год, он привел команду к трем победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В декабре 68 летний специалист вновь занял пост главного тренера «Ак Барса».

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