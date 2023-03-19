"Нью-Йорк Рейнджерс" с крупным счетом обыграл "Питтсбург Пингвинз" в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" разгромил "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 6:0 в пользу "Рейнджерс". Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин набрал в этом поединке два очка, оформив дубль.

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Другой российский игрок Владимир Тарасенко также набрал два очка, записав на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил все 34 броска. Это его десятый шатаут в НХЛ. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин очков в этом матче не набрал.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор посетил домашний матч клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" с "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате. НХЛ.