20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

За «Детройт» отличились Пиус Зутер и Дилан Ларкин.

Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Флорида», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр.