Хабаровский "СКА-Нефтяник" в пятый раз стал чемпионом России по хоккею с мячом

Хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 3:1 победил кемеровский "Кузбасс" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в воскресенье в Хабаровске на арене "Ерофей" в присутствии 9 158 зрителей.

Фото: ТАСС ТАСС

Забитыми мячами в составе хабаровской команды отметились Алан Джусоев (27-я минута), Роман Дарковский (53), Юрий Шардаков (81), у "Кузбасса" отличился Александр Егорычев (67). Обладателями бронзовых наград первенства стали хоккеисты архангельского "Водника", которые в матче за третье место в субботу обыграли московское "Динамо" (6:4).

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"СКА-Нефтяник" и "Кузбасс" впервые встречались в финале первенства России, в регулярном чемпионате хабаровчане заняли первое место, кемеровчане - второе. В сериях плей-офф "СКА-Нефтяник" обыграл казанское "Динамо" (2-0) и "Динамо" из Москвы (2-1), "Кузбасс" победил "Байкал-Энергию" из Иркутска (2-0) и "Водник" (2-1).

"СКА-Нефтяник" в пятый раз в истории стал чемпионом страны, ранее команда завоевывала золотые медали в сезонах-2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, в прошлый раз хабаровская команда была признана чемпионом совместно с московским "Динамо", так как финальный матч не состоялся из-за пандемии коронавируса. По этому показателю хабаровская команда сравнялась с красноярским "Енисеем". Рекордсменами по победам в чемпионате России являются московское "Динамо" и "Водник" (по 9 раз). Также "СКА-Нефтяник" трижды становился бронзовым призером первенства России.

Для наставника хабаровской команды Михаила Пашкина это третий титул в тренерской карьере, за время работы в "СКА-Нефтянике" с апреля 2022 года он завоевал Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2020/21, возглавляя "Енисей", выиграл чемпионат России.