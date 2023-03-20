Почему второй раунд Кубка Гагарина так предсказуем — аналитика, мнение, разбор

Все восемь матчей выиграли фавориты, и дело может идти к максимально предсказуемым финалам конференции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ещё помните, как старт первого раунда радовал нас 1-1 в каждой паре и максимальным количеством матчей? Даже удивительно, что всё это пропало буквально за неделю — теперь мы наблюдаем чугунные 2-0 в пользу верхнего посева и перспективу увидеть финалы конференции, в которые можно было тыкнуть пальцем ещё летом, даже не числясь хоккейным экспертом.

Видео дня

Способы были выбраны максимально разные, но результат остаётся одним. СКА и «Торпедо» устроили что-то анархическое и антиоборонительное, почти без препятствий резвясь в чужих зонах. ЦСКА пускает «Локомотив» под откос с каким-то зверским цинизмом, включившись из 120 минут хоккея только на 15. «Адмирал» «пять на пять» вообще ничем «Ак Барсу» не уступает, но проигрывает в неравных составах. Наконец, «Металлург» начинает матчи в Омске так, будто и правда ездит туда на автобусе, и во многом за счёт этого, а также спецбригад, «Авангард» и ведёт.

После первого раунда было услышано много споров, что такое кубковый опыт — и пока ЦСКА показывает это на практике. Хотя потолок зарплат сильно ударил по глубине армейцев и принудительно заставил их омолодиться, носители духа команды, которая стала вечным финалистом Кубка Гагарина, никуда не ушли. Чем-то похожим в прошлые годы занималась «Тампа», которая каждый год обновлялась, однако всё равно за счёт какого-то «спартаковского духа» выбивала «Торонто» и нокаутировала регулярочного отличника «Флориду».

Удивительно, но ещё в сентябре Игорь Никитин комментировал как будто вчерашнюю игру: «Достойно выглядеть и побеждать – разные вещи, психология совершенно другая. Можно побеждать не особо симпатично, но выгрызать. Лучше всё лицо в крови, чем в соплях. У нас пока все в соплях получается». И действительно: Ярославль два матча уделывал ЦСКА по всем компонентам, вчера 35 минут играл в идеальный кубковый хоккей, плотно душа соперника. Однако в один момент команда вдруг показывает что-то из футбола, бросая игру в ожидании судейского свистка — и привет.

Как вообще с этим бороться? У нас тут не НХЛ, где Джону Куперу дали семь сезонов, чтобы построить свою «Тампу», не уволили даже после коламбусовского позорища, ещё и дали после этого дорогих чекеров. В Ярославле Никитину ничего не гарантированно даже с учётом действующего контракта на руках, и попытки строить вдолгую в нашей лиге возможны только у команд, которые пользовались неограниченными возможностями в допотолочную эру и за это время кое-какой фундамент накопили.

ИГОРЬ НИКИТИН ФОТО: РИА НОВОСТИ

После второго матча СКА и «Торпедо» возникло ощущение, что будущий финалист КГ от Запада играет в другой паре. Ставшая брендом «железобетонная оборона» СКА вскрывалась технарями Нижнего словно ржавая жестянка, использовались самые разные способы. Очень показателен отрезок после четвёртого гола СКА, где за пару минут «Торпедо» создало три момента и забило с четвёртой попытки. Была бы ещё реализация чуть получше — и у Нижнего были бы все возможности уехать домой с 1-1.

Но и у «Торпедо» пожарище сзади, и тем более удивляет решение Ларионова давать аж шесть минут за матч своему самому опытному защитнику (Орлову). Из основной шестёрки защитников в той игре четверо проводят свой первый полноценный сезон в КХЛ — и что можно было ожидать от абсолютно неопытной обороны? Конечно, через пару лет эти ребята вырастут: только у «Торпедо» пары лет нет, и на тех же Конюшкова и Федотова будут облизываться если не наши олигархи, то клубы НХЛ. Отсутствие возможности долгосрочного планирования в КХЛ (по крайней мере, без больших денег)— главная угроза будущности нижегородского проекта.

Короче всего можно сказать про «Адмирал». Сложно было представить себе вариант, при котором «моряки» не увезли бы 0-2 из Казани, но в гостях они показали свой объективный максимум и проиграли только за счёт того, что оставались втроём в спорных ситуациях. «Адмирал» снова показал, что умеет наваливаться на чужие ворота, но «морякам» мешало то, что их главной и чуть ли не единственной опцией для броска «6 на 5» был Шулак, у которого в этом плей-офф в атаке вообще не идёт.

Наконец, «Металлург» проводил старты матчей в Омске так, будто первый раунд ещё не закончился — но словно забывал, что напротив не такой же варёный «Автомобилист», а карающая почти за каждое удаление команда. Лидеры «Авангарда» с убийственной реализацией проводят старты матчей, потом «Металлург» оживает и начинает играть в догонялки, когда соперник прижимается к своим воротам. В отличие от прямолинейной «Сибири», технарей у соперника прорва — и «Авангард» во втором матче чуть не доигрался, но вовремя опомнился, перестал зажиматься и начал организовывать контратаки.

«АВАНГАРД» — «МЕТАЛЛУРГ» ФОТО: РИА НОВОСТИ

Тем не менее у многих команд есть отличные шансы зацепиться за 2-2 дома. В первую очередь они выше у «Адмирала» (акклиматизация, часовые пояса и всё такое) и, как ни странно, у «Торпедо» (слишком анархический соперник, возможность Ларионову поиграться с наложениями и бешеная поддержка трибун). «Локо» и «Магнитка» в плане ментальности внезапно оказались юношескими командами — хотя нет сомнений, что биться они будут, для перелома в серии нужна будет какая-то мастерская мотивационная работа в эти два дня.