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1 час назад

Овечкин обогнал легенду НХЛ Бретта Халла по количеству голов для игрока в возрасте 37+ лет

Чемпионат.comиещё 1

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол во регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «дикарей»). Для 37-летнего нападающего эта шайба стала 38-й в нынешнем сезоне.

Овечкин обогнал легенду НХЛ по количеству голов для игроков старше 37 лет
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин показал третий результат по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиян обогнал легендарного Бретта Халла (37 в сезоне-2002/2003). Больше Овечкина забивали только Горди Хоу (39 в сезоне-1967/1968, 44 в сезоне-1968/1969) и Джонни Буцик (40 в сезоне-1972/1973).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

Хоккей,Бретт Халл,Александр Овечкин,
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