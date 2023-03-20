Российский вратарь Шестеркин признан первой звездой недели НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой игровой недели. Об этом заявил журнал The Hockey News.

Журналисты отметили, что Шестеркин смог одержать три победы в трех матчах, в которых он отразил 94,8% бросков, с одной «сухой» встречей и одной голевой передачей. Коэффициент надежности составил 1,67.

Второй звездой недели редакторы признали форварда «Аризона Койотс» Клейтона Келлера. На третье место они разместили канадского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля.

Напомним, что Шестеркин выступает в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.