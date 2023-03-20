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1 час назад

«Его умение забивать зашкаливает». В «Миннесоте» объяснили хорошую игру без Капризова

Чемпионат.com

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди прокомментировал успешную игру команды в отсутствии Кирилла Капризова. Российский форвард получил травму и выбыл на 3-4 недели. В его отсутствие Болди забросил пять шайб и суммарно набрал семь очков, а «Миннесота» выиграла три из пяти матчей и забила 24 гола.

В «Миннесоте» объяснили хорошую игру без Капризова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не секрет, что Кирилл — наш лучший игрок, наш лучший нападающий. То, как он забивает и создаёт моменты для нас, просто зашкаливает. Поэтому то, что он получил травму, отстойно, но ребята должны активизироваться. Я думаю, что каждый мужчина в нашей команде и сделал это. Мы отлично провели последние несколько матчей и будем очень рады его возвращению», — приводит слова Болди The Athletic.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

Хоккей,Мэтт Болди,Кирилл Капризов,
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