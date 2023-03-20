В «Миннесоте» объяснили хорошую игру без Капризова

«Не секрет, что Кирилл — наш лучший игрок, наш лучший нападающий. То, как он забивает и создаёт моменты для нас, просто зашкаливает. Поэтому то, что он получил травму, отстойно, но ребята должны активизироваться. Я думаю, что каждый мужчина в нашей команде и сделал это. Мы отлично провели последние несколько матчей и будем очень рады его возвращению», — приводит слова Болди The Athletic.