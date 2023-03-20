Василевский перейдет из «Автомобилиста» в «Салават Юлаев»

Защитник Алексей Василевский покинет ХК «Автомобилист» после 30 апреля и продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает Metaratings.ru.

Фото: © КХЛ / Бондаренко Дмитрий © КХЛ / Бондаренко Дмитрий

В сезоне 2022/23 на счету 30 летнего Василевского 60 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и 6 (0+6) очков и один гол в семи матчах плей офф.

Василевский — воспитанник уфимского хоккея. Последние 8 лет он защищал цвета «Автомобилиста». Он выигрывал Кубок «Алроса» в составе олимпийской сборной России, становился бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2011 года. Василевский — обладатель Кубка Братины сезона 2014 в составе «Тороса» (Нефтекамск).

«Автомобилист» занял четвертое место на Западе по итогам завершившегося регулярного чемпионата и квалифицировался в плей офф. Екатеринбургская команда завершила выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв серию «Металлургу» (3–4).Прямые

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