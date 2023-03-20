Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Василевский перейдет из «Автомобилиста» в «Салават Юлаев» — СМИ

Матч ТВ

Защитник Алексей Василевский покинет ХК «Автомобилист» после 30 апреля и продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает Metaratings.ru.

Василевский перейдет из «Автомобилиста» в «Салават Юлаев»
Фото: © КХЛ / Бондаренко Дмитрий© КХЛ / Бондаренко Дмитрий

В сезоне 2022/23 на счету 30 летнего Василевского 60 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и 6 (0+6) очков и один гол в семи матчах плей офф.

Василевский — воспитанник уфимского хоккея. Последние 8 лет он защищал цвета «Автомобилиста». Он выигрывал Кубок «Алроса» в составе олимпийской сборной России, становился бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2011 года. Василевский — обладатель Кубка Братины сезона 2014 в составе «Тороса» (Нефтекамск).

«Автомобилист» занял четвертое место на Западе по итогам завершившегося регулярного чемпионата и квалифицировался в плей офф. Екатеринбургская команда завершила выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв серию «Металлургу» (3–4).Прямые

трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Metaratings.ru

Хоккей,Алексей Василевский,СБОРНАЯ РОССИИ,Салават Юлаев,Металлург,Фонбет,Алроса,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий