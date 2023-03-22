«Адмирал» — «Ак Барс»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 22 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом» в четвёртом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт серии 2-1 в пользу «Ак Барса».

В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2, во второй встрече также были сильнее казанцы — 2:1. В третьем матче единственную шайбу в овертайме забили хоккеисты «Адмирала» и сократили отставание в серии.