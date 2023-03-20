В московском «Динамо» назвали бюджет клуба на следующий сезон КХЛ

«Бюджет стабилен два года — в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить. У клуба нет долгов, есть определённые экономические заделы. Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Поэтому чувствуем себя экономически уверенно и спокойно. Движемся вперёд. Мы подали заявку в КХЛ, в которой зафиксирован