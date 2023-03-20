Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
31 минуту назад

В московском «Динамо» назвали бюджет клуба на следующий сезон КХЛ

Чемпионат.comиещё 3

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин назвал бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.

В московском «Динамо» назвали бюджет клуба на следующий сезон КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Бюджет стабилен два года — в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить. У клуба нет долгов, есть определённые экономические заделы. Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Поэтому чувствуем себя экономически уверенно и спокойно. Движемся вперёд. Мы подали заявку в КХЛ, в которой зафиксирован

Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава. С уходом из клуба Шипачёва, Войнова и Галиева она оптимизировалась сразу на 200 миллионов. Сохраняется ли этот вектор? Качественная составляющая будет зависеть от тренерского штаба. Будем стараться комплектоваться молодыми динамовскими игроками», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хоккей,Виктор Воронин,Сергей Емельянов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий