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1 час назад

«Лос-Анджелес» с разницей в 6 шайб разгромил «Калгари» в матче НХЛ

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«Лос Анджелес Кингз» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» в матче НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча в Лос Анджелесе завершилась со счетом 8:2 (4:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев в составе которых отличились Дрю Даути, Габриель Виларди, Виктор Арвидссон, Майкл Андерсон, а также оформившие по дублю Адриан Кемпе и Карл Грундстрем. В составе «Калгари» шайбы забросили Тайлер Тоффоли и Ноа Хэнифин.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков не набрал очков. Не отметился результативными действиями и защитник «Калгари» Никита Задоров.

«Лос Анджелес» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками, «Калгари» (77) занимает девятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

Голы: Грундстрём, 8:15, 55:51. Даути, 11:16. Виларди, 12:13. Арвидссон, 15:46 (бол.). Кемпе, 28:17, 32:44. Андерсон, 52:31 (бол.). — Тоффоли, 20:34 (бол.). Хэнифин, 49:01.

Хоккей,Адриан Кемпе,Майкл Андерсон,Ноа Хэнифин,Виктор Арвидссон,Никита Задоров,Тайлер Тоффоли,Карл Грундстрем,Владислав Гавриков,Дрю Даути,
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