«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» в матче НХЛ

«Лос Анджелес Кингз» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков не набрал очков. Не отметился результативными действиями и защитник «Калгари» Никита Задоров.