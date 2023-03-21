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1 час назад

В минском «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Разина на пост главного тренера

Чемпионат.com

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Разина главным тренером команды. Сейчас белорусский клуб возглавляет канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

В минском «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Разина
Фото: Сайт минского "Динамо"Сайт минского "Динамо"

«Про Разина в Минске сказать ничего не могу. У нас действующий контракт с Вудкрофтом. Переговоров с другими тренерами не велись и не ведутся», — передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с «Северсталью». Причиной наставник назвал тот факт, что «исчерпал себя» в череповецкой команде.

Минчане вылетели в первом раунде, проиграв серию СКА.

Хоккей,Артем Каркоцкий,Крэйг Вудкрофт,Андрей Разин,СКА,Динамо,
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