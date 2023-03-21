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55 минут назад

«Ваша вина». Руссо иронично обратился к фанатам «Миннесоты» после успешного матча Овечкина

Чемпионат.com

Североамериканский журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» иронично прокомментировал слова российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обратившись к болельщикам.

Руссо иронично обратился к фанатам «Миннесоты» после успешного матча Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Капитана «столичных» спросили о феноменальной серии в гостевых матчах с «Миннесотой Уайлд». Овечкин набирал очки в каждой встрече в Миннесоте и продлил свою серию до 12 матчей с очками. Нападающий ответил, что в Миннесоте «отличная атмосфера» и что это «отличное место для игры в хоккей».

«Видите, это ваша вина», — иронично написал Руссо, обратившись к болельщикам и поставив улыбающийся смайлик.

Отметим, что результативная серия Овечкина в гостевых матчах с «Миннесотой» началась 17 лет назад — в 2006 году.

Хоккей,Майкл Руссо,
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