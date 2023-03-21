Руссо иронично обратился к фанатам «Миннесоты» после успешного матча Овечкина

Капитана «столичных» спросили о феноменальной серии в гостевых матчах с «Миннесотой Уайлд». Овечкин набирал очки в каждой встрече в Миннесоте и продлил свою серию до 12 матчей с очками. Нападающий ответил, что в Миннесоте «отличная атмосфера» и что это «отличное место для игры в хоккей».