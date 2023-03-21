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31 минуту назад

«Вашингтон» представил голевой трон Овечкина, сделанный из 802-х шайб

Чемпионат.com

В преддверии домашнего матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 22 марта в 2:00 мск) «столичный» клуб представил голевой трон Александра Овечкина, сделанный из 802-х шайб.

«Вашингтон» представил голевой трон Овечкина, сделанный из 802-х шайб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что «Вашингтон» будет добавлять шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать больше голов. на матче с «Коламбусом» все игроки «Кэпиталз» во время разминки будут одеты в футболки с номером 8. Все болельщики, пришедшие на матч, получат в подарок фигурки Овечкина.

Соцсети

Напомним, в матче с «Миннесота Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818 и 819 шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

«Вашингтон» после 71 матча набрали 73 очка и занимают 11-е место в таблице Востока.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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