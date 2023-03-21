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51 минуту назад

Английский клуб и российский голкипер Хайкин расторгнут контракт

Газета.Ru

Российский вратарь «Бристоль Сити» Никита Хайкин с высокой вероятностью вернется в норвежский клуб «Буде-Глимт». Об этом сообщает Nettavisen.

Английский клуб и российский голкипер Хайкин расторгнут контракт
Фото: Bristol City Football ClubBristol City Football Club

«Буде-Глимт» не смог найти достойную замену российскому вратарю Никите Хайкину после того, как тот по окончании сезона покинул клуб. В норвежской команде решили вернуть голкипера сборной России. Сейчас Хайкин выступает за «Бристоль Сити». Контракт россиянина с английским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Однако, как сообщает издание, его соглашение с клубом из Чемпионшипа будет расторгнуто, и он в качестве свободного агента вернется в Норвегию.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В январе 2023 года Хайкин стал игроком «Бристоль Сити». За это время он так и не появлялся на поле.

Ранее Вячеслав Чанов назвал российского вратаря, который был ближе всех к планке Игоря Акинфеева.

Хоккей,Вячеслав Чанов,Никита Хайкин,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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