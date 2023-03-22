«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина

Кросби, Макдэвид, Капризов и многие другие обратились к великому русскому снайперу.

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В ночь с 21 на 22 марта «Вашингтон» при помощи НХЛ устроил своей главной звезде, Александру Овечкину, грандиозную церемонию. Российскому нападающему вручили массу потрясающих подарков, о которых даже крутые хоккеисты могут только мечтать.

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Возможно, не совсем понятно, зачем именно сейчас нужно было проводить церемонию по случаю выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории — через четыре-то месяца после самого события. Но, думаю, основная причина лежит на поверхности — желание поддержать нападающего, в жизни которого настал, пожалуй, один из тяжелейших моментов.

И важнейшей частью церемонии стали поздравления. Много поздравлений. Очень много поздравлений. Причём как от потрясающих игроков НХЛ, так и от представителей лиги и, конечно же, от одноклубников россиянина.

Что же они сказали, как поздравили? Приводим полный сборник комментариев в адрес Овечкина.

Соперники Овечкина

Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»: «Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно. Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!»

Остин Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»: «Ови, с выходом на второе место в гонке лучших голеадоров в истории! Удачи в погоне за Уэйном Гретцки».

Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз»: «Эй, Ови, это Бержи, и я хочу поздравить тебя — ты стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу. Это удивительное достижение. Было наслаждением следить за твоей игрой и сражаться с тобой все эти годы. Поздравляю с замечательной карьерой, которая всё ещё продолжается — это впечатляет. Желаю тебе всего самого хорошего, продолжай и дальше своё великое дело. Ещё раз поздравляю!»

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»: «Поздравляю, Ови, с тем, что ты обогнал Горди Хоу. Это потрясающее достижение. Мне было весело наблюдать за твоей игрой, когда я рос, был ребёнком. Сейчас у меня есть возможность играть против тебя — это всегда очень весело. Поздравляю, отличное достижение. Следующее — догнать Великого, буду следить за твоей погоней».

Брэйден Шенн, «Сент-Луис Блюз»: «Ови, это Брэйд Шенн тут. Поздравляю с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. Обошёл легенду и готовишься обойти другую. Для меня было честью играть против тебя все эти годы. Удачи в твоей погоне за Гретцки, удачи в этом пути».

Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»: «Ови, поздравляю! Было невероятно наблюдать за тобой с самого детства, за тем, сколько ты забивал. Невероятно наблюдать за этим и сейчас. Так что поздравляю!»

Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»: «Это огромная честь — играть против тебя, особенно для защитника. Играть против тебя — это вызов. Честь — находясь по другую сторону от тебя, видеть, сколько голов ты забиваешь. Это просто невероятно».

Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»: «Привет, Ови. Это Кирилл Капризов. Поздравляю с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Продолжай в том же духе! Не дождусь, чтобы увидеть, как ты побьёшь рекорд Гретцки. Молодчик (последняя фраза была сказана на русском языке. — Прим. «Чемпионата»)!»

Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»: «Ови, просто хотел поздравить тебя с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Это невероятно. Мне нравится смотреть, как ты играешь. Надеюсь, что ты побьёшь рекорд».

Бренден Диллон, «Виннипег Джетс»: «Эй, Ови, это Дилли. От лица организации хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов и с тем, что обошёл Горди Хоу (делает жест в виде кавычек, подразумевая цифру два). Не могу дождаться, когда ты взберёшься ещё дальше по этой лестнице и уже совсем скоро станешь первым».

Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс»: «Эй, Ови, от лица товарищей из «Коламбуса» хочу поздравить тебя с тем, что ты обогнал Горди Хоу. Поздравляю и желаю успехов в погоне за Гретцки!»

Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»: «Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов всех времён!»

Кевин Хейз, «Филадельфия Флайерз»: «Хей, Ови, это Кевин Хейз. Хотел бы поздравить с тем, что ты вышел на второе место в истории по количеству голов и обошёл Горди Хоу. Ты установил много достижений за свою карьеру. Все мы ждём, когда ты станешь первым. Будет весело наблюдать за твоим путём».

Александр Барков, «Флорида Пантерз»: «Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место по количству голов за всё время. Это невероятное достижение. Хочу пожелать тебе всего наилучшего в будущем и покорить ещё один рекорд».

Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»: «Поздравляю с выходом на второе место! Какое потрясающее достижение! Хочу увидеть, как ты идёшь дальше».

Брэди Ткачук, «Калгари Флэймз»: «Ови, поздравляю! Это изумительное достижение — быть одним из лучших снайперов в истории хоккея».

Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс»: «Ови, хотел бы поздравить тебя! Это потрясающее достижение. Я смотрел за твоей игрой, когда был ребёнком, так что надеюсь, что вскоре ты сможешь догнать Гретцки».

Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз»: «Ови, чувак, мои поздравления. 800 голов — это очень много. Забивать столько, сколько ты, на постоянной основе — это великое достижение. Поздравляю и желаю забивать немного больше».

Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»: «Поздравляю с выходом на второе место в списке лучших голеадоров в истории. Нужно ещё немного, чтобы догнать [Гретцки]. Не могу дождаться этого».

Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»: «Ови, поздравляю со вторым лучшим результатом за всю историю! Остался только один соперник, обойди его»!

Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»: «Поздравляю, Ови! Я знаю, что ты жаждёшь большего, и ты добьёшься этого. Я хочу быть на льду, когда это произойдёт. Желаю всего наилучшего, продолжай в том же духе!»

Андре Бураковски, «Сиэтл Кракен», экс-игрок «Вашингтона»: «Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ! Это невероятное достижение. У меня есть много хороших совместных воспоминаний с тобой. Я провёл потрясающее время в «Вашингтоне», многому научившись у тебя. Очень скучаю по тому времени. Продолжай забивать столько же. Не могу дождаться, когда ты выйдешь на первое место!»

Патрик Кейн, «Нью-Йорк Рейнджерс»: «Ови, просто хотел поздравить тебя с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Потрясающе видеть, как ты продолжаешь забивать голы на протяжении всей карьеры. Ещё раз поздравляю, забей ещё больше!»

Одноклубники Овечкина

Джон Карлсон, защитник «Вашингтона»: «Каждый год, буквально каждый год он играет, играет много матчей и встречается с разными поколениями игроков — скоростными, физически сильными. И он никогда не проваливался. Так что, думаю, это его проявление, свидетельство всего, что он сделал, выучил и узнал о хоккее, чтобы использовать соперников в своих целях, забивая им разными способами. Это показывает, как он справляется с игрой против лучших хоккеистов мира, как он сам стал таковым.

Ови, поздравляю с ещё одним великим достижением! Мы так горды быть частью этого, горды за тебя и за твою семью в этом восхождении. Знаю, что ты не перестанешь забивать голы, так что это просто ещё одна галочка от меня. Поздравляю! Было чертовски приятно наблюдать за твоей погоней».

Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтона»: «Некоторые вещи просто важны для него. Для разных игроков, великих хоккеистов важно, то, что происходит на льду. Голы — вот что важно для него. Неважно, в какой ситуации он находится, Ови всегда найдёт способ забить. Он знает, как нанести быстрый бросок, как отыскать путь к воротам, как забить, даже когда кажется, что гола не может быть. Это супердополнение к его личности, забросившей так много шайб.

Эй, Ов, поздравляю с 802-м голом. Просто ещё одно потрясающее достижение. Я так счастлив, что смог стать частью некоторых из них. Ты великий человек, великолепный друг, отличный товарищ по команде. Очень рад за тебя и взволнован тем, что ждёт впереди».

Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтона»: «Есть много игроков, которые любят забивать голы. У них есть это чувство внутри, голод до голов. Они никогда не устают забивать всё больше и больше. Когда ты видишь, чего он добился и что он делает на постоянной основе, ты думаешь, что это невозможно. Типа: «Как?!» Он влияет на игру, когда начинает применять силовые приёмы. Он большой, сильный, и в то же время у него хорошее катание. Обычно подобный тип игроков делает лишь одну работу — применяет силовые приёмы и играет в силовой манере. Но он может делать буквально всё. Такой тип игрока… ты просто не понимаешь: «Как?!» Потому что это нечто, что никто не может понять.

Эй, Ови, поздравляю тебя. Это большая веха. Горжусь тобой, счастлив за тебя. Продолжай в том же духе, никогда не останавливайся».

Том Уилсон, нападающий «Вашингтона»: «Это был невероятный путь. Ови из того типа парней, которые, забрасывая одну шайбу, хотят забросить вторую; забрасывая вторую, желают забросить третью. Я никогда не видел парня, который оставался бы настолько голодным.

Он постоянно бьёт рекорды и идёт за следующими. С тех пор как я попал в «Вашингтон», рекорды шли один за другим. Ты видишь его радость, страсть, мотивацию. Просто находиться рядом, быть частью этого — суперкруто для команды, великолепно абсолютно для каждого.

Ови, поздравляю с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Это реально легендарное достижение. Рад быть твоим одноклубником с самого первого дня, и это касается каждого из нас. Потрясающее путешествие. Поздравляю тебя, Настю, детишек. Не могу дождаться следующего достижения, и, думаю, мы все знаем, каким оно будет».

Кроме того, Уилсон высказался уже после церемонии и матча с «Коламбусом»: «Это более чем особенный момент. Это то, что ты запомнишь навсегда. Было бы здорово одержать победу, но я очень рад, что Овечкин увидел свою семью. Он удивительный человек и потрясающий хоккеист. Очень жаль, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот особенный вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь».

Никлас Бекстрём, нападающий «Вашингтона»: «Помню, как смотрел его дебютный матч в НХЛ, и он оформил дубль тогда. У него уникальный стиль игры, он просто сносит людей! Он умеет всё. Когда пошли разговоры, сможет ли он догнать Гретцки… Кажется, это началось так давно, а потом внезапно это становится всё ближе! И вот он уже обошёл Горди Хоу. Невероятное достижение, и сейчас он близок к тому, чтобы выйти на первое место в истории. Так быстро летит время, а он по-прежнему делает своё дело, забивает голы.

Ови, я просто хочу поздравить с выходом на второе место. Какая невероятная веха. Я так горжусь тобой и просто счастлив быть твоим другом и одноклубником».

Дилан Строум, нападающий «Вашингтона», после церемонии: «Этот парень просто идёт за рекордом».

Расмус Сандин, защитник «Вашингтона», после церемонии: «Это было невероятно, это парень, на которого я равнялся. У меня было его джерси, когда я рос. Это особенная возможность сыграть с ним, церемония была потрясающей. Я очень счастлив, что стал частью этого».

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Кроме того, Бекстрёму, Карлсону, Уилсону и Кузнецову также предложили назвать три слова, которые лучше всего могут описать Овечкина и его игру.

«Снайпер, мощный, заряженный, — ответил Бекстрём. — Это Алекс Овечкин, леди и джентльмены». «Бесшабашный, весёлый, бомбический», — сказал Карлсон.

«Сила, динамичность, величие», — произнёс Уилсон.

«Бросок, бросок, бросок», — засмеявшись, повторил Кузнецов.

Представитель НХЛ и главный тренер «Вашингтона»

Питер Лавиолетт, главный тренер «Вашингтона»: «Он заслужил это. Эту минуту славы за все его достижения, за всё, что он сделал. Увидеть все детали этого особенного вечера — это то, что он заслужил».

Билл Дэйли, заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги: «Это невероятно. Вы можете сказать, что каждую смену, каждый раз, когда он выходит на лёд, он получает удовольствие от того, что делает. Он развлекается, и я думаю, что многие профессиональные спортсмены — я не буду говорить конкретно о хоккеистах — все профессиональные спортсмены достигают такого момента в своей карьере, когда игра становится рутинной и муторной и не приносит столько удовольствия. Но он похож на ребёнка, когда выходит на лёд, и это, безусловно, также помогло его игре.

«Вашингтон» сейчас сильно отличается от той команды, в которой начинал Ови. Просто посмотрите на трибуны, энтузиазм болельщиков и все занятые места — это во многом б

Побьёт ли он рекорд Гретцки? Если не произойдёт что-то очень непредвиденное, я не вижу причин, почему он этого не сделает. Он поддерживает темп, который позволит ему относительно быстро догнать Гретцки. Сомнительно, что это случится уже в следующем году, но если он продолжит в том же духе, то доберётся до вершины».

Сам Александр Овечкин

«Это важный момент. Здесь все: мама, брат, жена, дети. Они разделят этот момент со мной. Как и болельщики, одноклубники. Важный момент, исторический — для ка

Мой потрясающая результативность за годы в НХЛ? Я просто делаю свою работу. Ребята, которые играют со мной, помогают мне в этом, помогают работать усерднее. Без моих одноклубников, тренеров этого никогда не произошло бы. Это командный вид спорта, не индивидуальный.

Я дебютировал в НХЛ тоже в матче с «Коламбусом»? Я нервничал. Моя мечта исполнилась: тебя драфтуют, затем год проводишь в России, после приезжаешь в НХЛ и не знаешь, куда пойдёт твоя карьера. Я счастливчик, потому что всё время провёл в одной команде. Мы выиграли Кубок Стэнли, мы установили рекорды. С самого первого дня это было будто… сон», — сказал Овечкин в преддверии церемонии.