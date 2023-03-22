«Кажется, его темп не замедляется». Лавиолетт — о рекордном сезоне Овечкина с 40 голами

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, который в 13-й раз за сезон НХЛ забил не меньше 40 голов.
«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и, кажется, нисколько не замедляется. Он играет быстро и усердно. Овечкин понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, и действительно хорош в этом. Но его стабильность заключается в том, чтобы забивать много голов из года в год», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.