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36 минут назад

«Кажется, его темп не замедляется». Лавиолетт — о рекордном сезоне Овечкина с 40 голами

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, который в 13-й раз за сезон НХЛ забил не меньше 40 голов.

«Кажется, его темп не замедляется». Лавиолетт — о рекордном сезоне Овечкина с 40 голами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и, кажется, нисколько не замедляется. Он играет быстро и усердно. Овечкин понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, и действительно хорош в этом. Но его стабильность заключается в том, чтобы забивать много голов из года в год», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Марио Лемье,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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