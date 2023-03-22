«Кажется, его темп не замедляется». Лавиолетт — о рекордном сезоне Овечкина с 40 голами

«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и, кажется, нисколько не замедляется. Он играет быстро и усердно. Овечкин понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, и действительно хорош в этом. Но его стабильность заключается в том, чтобы забивать много голов из года в год», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.