Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов НХЛ с 40 голами

"Коламбус" в овертайме со счетом 7:6 победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Вашингтоне.

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Овечкин был признан второй звездой матча. Он забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 69 очков (40 шайб + 29 передач). Нападающий в 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, по этому показателю он вышел на первое место в лиге, обойдя канадца Уэйна Гретцки (12 сезонов). Заброшенная в матче с "Коламбусом" шайба стала 820-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, лидером является Гретцки (894).

Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, само событие произошло 24 декабря, когда он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в матче против "Виннипега" (4:1) и обошел в списке канадца Горди Хоу (801 шайба). Во время церемонии капитану "Вашингтона" подарили кристалл "Тиффани" от НХЛ, специальный трофей от "Вашингтона", картину с Хоу, подвеску от партнеров по команде Ларса Никласа Бекстрёма и Оши, а также клюшку с автографами участников Суперсерии 1974 года между сборными СССР и Канады и шайбу, которая стала для Хоу первой заброшенной в этой серии.

"Вашингтон" проиграл третий матч подряд. В турнирной таблице Столичного дивизиона он с 74 очками в 72 играх занимает шестое место, "Коламбус" расположился на восьмом месте с 51 очком в 70 встречах.