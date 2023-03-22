Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов НХЛ с 40 голами

"Коламбус" в овертайме со счетом 7:6 победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Вашингтоне.
Заброшенными шайбами в составе "Коламбуса" отметились Эрик Робинсон (17-я минута), Адам Боквист (27, 47), Джек Рословик (36, 63), Эмиль Бемстрём (49), Бун Дженнер (60). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (6), Ти Джей Оши (9), Конор Шири (17), Сонни Милано (31), Ник Дженсен (40, 56). Российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.
Овечкин был признан второй звездой матча. Он забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 69 очков (40 шайб + 29 передач). Нападающий в 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, по этому показателю он вышел на первое место в лиге, обойдя канадца Уэйна Гретцки (12 сезонов). Заброшенная в матче с "Коламбусом" шайба стала 820-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, лидером является Гретцки (894).
Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, само событие произошло 24 декабря, когда он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в матче против "Виннипега" (4:1) и обошел в списке канадца Горди Хоу (801 шайба). Во время церемонии капитану "Вашингтона" подарили кристалл "Тиффани" от НХЛ, специальный трофей от "Вашингтона", картину с Хоу, подвеску от партнеров по команде Ларса Никласа Бекстрёма и Оши, а также клюшку с автографами участников Суперсерии 1974 года между сборными СССР и Канады и шайбу, которая стала для Хоу первой заброшенной в этой серии.
"Вашингтон" проиграл третий матч подряд. В турнирной таблице Столичного дивизиона он с 74 очками в 72 играх занимает шестое место, "Коламбус" расположился на восьмом месте с 51 очком в 70 встречах.
В следующем матче "Вашингтон" примет "Чикаго" 24 марта, "Коламбус" 25 марта дома встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".