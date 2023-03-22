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56 минут назад

Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов НХЛ с 40 и более голами

ТАСС

"Коламбус" в овертайме со счетом 7:6 победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Вашингтоне.

Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов НХЛ с 40 голами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заброшенными шайбами в составе "Коламбуса" отметились Эрик Робинсон (17-я минута), Адам Боквист (27, 47), Джек Рословик (36, 63), Эмиль Бемстрём (49), Бун Дженнер (60). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (6), Ти Джей Оши (9), Конор Шири (17), Сонни Милано (31), Ник Дженсен (40, 56). Российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.

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Овечкин был признан второй звездой матча. Он забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 69 очков (40 шайб + 29 передач). Нападающий в 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, по этому показателю он вышел на первое место в лиге, обойдя канадца Уэйна Гретцки (12 сезонов). Заброшенная в матче с "Коламбусом" шайба стала 820-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, лидером является Гретцки (894).

Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, само событие произошло 24 декабря, когда он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в матче против "Виннипега" (4:1) и обошел в списке канадца Горди Хоу (801 шайба). Во время церемонии капитану "Вашингтона" подарили кристалл "Тиффани" от НХЛ, специальный трофей от "Вашингтона", картину с Хоу, подвеску от партнеров по команде Ларса Никласа Бекстрёма и Оши, а также клюшку с автографами участников Суперсерии 1974 года между сборными СССР и Канады и шайбу, которая стала для Хоу первой заброшенной в этой серии.

"Вашингтон" проиграл третий матч подряд. В турнирной таблице Столичного дивизиона он с 74 очками в 72 играх занимает шестое место, "Коламбус" расположился на восьмом месте с 51 очком в 70 встречах.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Чикаго" 24 марта, "Коламбус" 25 марта дома встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

Хоккей,Ник Дженсен,Джек Рословик,Эрик Робинсон,Сонни Милано,Конор Шири,Бун Дженнер,Даниил Тарасов,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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