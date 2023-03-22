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1 час назад

Хоккеист «Металлурга» Кошелев попал под суд за покупку военного билета

Lenta.ru

В Ленинском районном суде Уфы начался процесс по уголовному делу 27-летнего нападающего хоккейного клуба «Металлург» Семена Кошелева, обвиняемого в даче взяток, чтобы уклониться от службы в армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Хоккеист «Металлурга» попал под суд за покупку военного билета
Фото: пресс-служба ХК "Металлург"пресс-служба ХК "Металлург"

По версии следствия, в 2019 году хоккеист через бывшего полицейского Фарита Самигуллина получил за взятку военный билет, не проходя службу в армии, а также диплом о высшем образовании.

Общая сумма незаконного вознаграждения, переданная спортсменом должностным лицам, составила 720 тысяч рублей. Кошелев признал свою вину в даче взяток.

Купивший военный билет хоккеист "Салавата Юлаева" Сулейманов получил условный срок

Этот суд ранее оштрафовал на 400 тысяч рублей бывшего футболиста молодежной команды «Уфы» Дмитрия Белозерова за попытку купить военный билет. Аналогичный приговор получил хоккеист ханты-мансийского клуба «Югра» Владислав Лукин, заплативший уже два миллиона рублей в казну за военный билет и водительские права. Хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии тоже осудили на двухмиллионный штраф. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

Всем им помогал Самигуллин и начальник отделения призыва военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев. В отношении них также возбуждены уголовные дела о коррупции.

Хоккей,Владислав Лукин,Дмитрий Белозеров,Семен Кошелев,Михаил Воробьев,Металлург,Коммерсант,
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