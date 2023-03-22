Кожевников рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Cаня — большой молодец, идет к cвоей цели. Еще пара cезонов и вcе будет решено. Вcе любители хоккея ждут этой победы, но кому то это не понравитcя.



Народ его любит и в клубе его все любят. Он приносит радость болельщикам и простые, нормальные люди это ценят», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».