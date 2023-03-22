Кожевников рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что в ближайшие сезоны нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки и занять первое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди снайперов.
«Cаня — большой молодец, идет к cвоей цели. Еще пара cезонов и вcе будет решено. Вcе любители хоккея ждут этой победы, но кому то это не понравитcя.
Народ его любит и в клубе его все любят. Он приносит радость болельщикам и простые, нормальные люди это ценят», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».
В ночь на 22 марта по московскому времени «Кэпиталз» в овертайме проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:7. Перед встречей НХЛ и «Вашингтон» устроили церемонию в честь Овечкина, который 23 декабря 2022 года забросил 802 ю шайбу за карьеру, обогнал Горди Хоу (801) и вышел на второе место в истории среди снайперов НХЛ.
В матче с «Коламбусом» Овечкин забросил свою 820-ю шайбу. До рекорда лиги, который пока принадлежит Уэйну Гретцки (894), Овечкину осталось 74 гола.