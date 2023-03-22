Хоккеист Тринеев отправился из «Динамо» в расположение «Вашингтона»

Российский нападающий Богдан Тринеев отправился в расположение «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс служба московского «Динамо».

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В текущем сезоне Тринеев выступал в составе «бело голубых» на правах аренды, в 44 матчах хоккеист набрал 15 (2+13) очков. «Динамо» в первом раунде плей офф КХЛ проиграло нижегородскому «Торпедо» со счетом 2–4.

В мае 2022 года Тринеев подписал трехлетний контракт новичка с «Кэпиталз». «Вашингтон» с 74 очками занимает 10 е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.