«Адмирал» сравнял счёт с «Ак Барсом» во втором периоде четвёртого матча серии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». После второго периода счёт в матче равный — 1:1.

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В первом периоде гостям удалось открыть счёт в матче усилиями Кирилла Семёнова, забросившего шайбу на 6-й минуте матча. Дальневосточный клуб сравнял счёт во втором периоде, когда на 36-й минуте матча точным броском в дальний угол отличился защитник «Адмирала» Либо Шулак с передачи Михала Криштофа. После второго периода статистика бросков в матче равная 14:14.