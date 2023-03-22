Японский хоккеист из «Торпедо» хочет получить российский паспорт

— Адама Хуску мы брали целенаправленно, по нему Хабибулин работал. Вообще у нас все решения по игрокам принимаются сообща, а крайнее слово — за тренерами. Кенни Агостино нас с прошлого года устраивал. Вот Ю Сато — новичок. Мы видели, что это молодой, обучаемый парень, хорошая скорость. Николаич его знал еще с тех времен, когда Сато в «Крыльях Советов» занимался. Он хорошо говорит по русски.