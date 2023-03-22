Японский хоккеист из «Торпедо» хочет получить российский паспорт

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато хочет получить российский паспорт, об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал генеральный директор клуба Александр Харламов.20 летний форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне и набрал 10 (5+5) очков в 40 матчах за «Торпедо».
— Во многих командах КХЛ легионеры двигают команду. Какую роль иностранцы несут в «Торпедо»?
— Адама Хуску мы брали целенаправленно, по нему Хабибулин работал. Вообще у нас все решения по игрокам принимаются сообща, а крайнее слово — за тренерами. Кенни Агостино нас с прошлого года устраивал. Вот Ю Сато — новичок. Мы видели, что это молодой, обучаемый парень, хорошая скорость. Николаич его знал еще с тех времен, когда Сато в «Крыльях Советов» занимался. Он хорошо говорит по русски.
— Российский паспорт Сато не хочет сделать, чтобы перестать числиться легионером?
— Хочет, но это не быстрая процедура. Его папа и мама приезжали в Нижний Новгород, японское ТВ делало про него сюжет.
Нормальный парень. Конечно, это не Буше и не Найт, но в команду зашел хорошо, пользу приносит, — рассказал Харламов «Матч ТВ».
Сато родился в японском городе Сайтама. В сезоне 2017/18 он играл за «Крылья Советов» (U 16), потом выступал в молодежном чемпионате Финляндии, юниорской лиге Квебека, американской студенческой лиге USHL, а также за молодежную сборную Японии.
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