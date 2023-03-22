«Торпедо» объявило об уходе Талалаева

Московское «Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.Отмечается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — написала пресс-служба «Торпедо».