Капризов поздравил Овечкина с выходом на 2-е место в списке лучших снайперов

«Привет, Ови. Это Кирилл Капризов. Поздравляю с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Продолжай в том же духе! Не дождусь, чтобы увидеть, как ты побьёшь рекорд Гретцки. Молодчик!» — сказал Капризов.