Три российских голкипера попали в топ-5 лучших по версии игроков НХЛ

На вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одной игре, какого вратаря вы бы выбрали?» подавляющее большинство игроков выбрали голкипера «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрея Василевского. У него 52,3% голосов. На втором месте — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (4,8%). Ещё один российский голкипер Илья Сорокин, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс» занял пятое место (3,2%).