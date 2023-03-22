Кожевников жестко отреагировал на продление IIHF бана российского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российских и белорусских национальных команд от участия в международных соревнованиях на сезон 2023/24. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Это неудивительно. Смотрят на шавок и решают. Что мы можем сделать? Ничего. Латвия или Финляндия, оказывается, что-то решают. Финны хотя бы уже два раза подряд чемпионат мира выиграли, естественно, они что-то из себя представляют. А остальная вся гниль их поддерживает", — сказал Кожевников.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашних международных соревнований.
Ранее сообщалось, что IIHF рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских хоккеистов в марте 2024 года.