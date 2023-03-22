Кожевников жестко отреагировал на продление IIHF бана российского хоккея

"Это неудивительно. Смотрят на шавок и решают. Что мы можем сделать? Ничего. Латвия или Финляндия, оказывается, что-то решают. Финны хотя бы уже два раза подряд чемпионат мира выиграли, естественно, они что-то из себя представляют. А остальная вся гниль их поддерживает", — сказал Кожевников.