СКА стал первым финалистом Западной конференции плей-офф КХЛ

Петербургский СКА в среду на выезде победил нижегородское "Торпедо" со счетом 5:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

СКА выиграл серию со счетом 4-0. Соперник петербуржцев по финалу Западной конференции определится позднее, им станет победитель серии между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом" (2-1 в серии).