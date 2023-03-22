СКА стал первым финалистом Западной конференции плей-офф КХЛ

Петербургский СКА в среду на выезде победил нижегородское "Торпедо" со счетом 5:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Рукавишников (17-я минута), Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайруллин (59). У проигравших отличились Сергей Гончарук (2, 5), Василий Атанасов (44).
СКА выиграл серию со счетом 4-0. Соперник петербуржцев по финалу Западной конференции определится позднее, им станет победитель серии между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом" (2-1 в серии).