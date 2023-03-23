Александр Могильный покинул пост президента «Амура», сообщает пресс служба хоккейного клуба со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Должность президента занял первый вице губернатор региона Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.
Никитин ранее занимал пост президента в «СКА Нефтянике», в минувшем сезоне команда выиграла все национальные турниры: чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
— Выражаю благодарность Александру Александровичу (Никитину) за проделанную работу в «СКА Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом. Поручаю Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ, — написал Дегтярев.
«Амур» занял 10 е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата 2022/23 и не смог выйти в плей офф КХЛ.
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