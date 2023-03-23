Могильный покинул пост президента «Амура»

— Выражаю благодарность Александру Александровичу (Никитину) за проделанную работу в «СКА Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом. Поручаю Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ, — написал Дегтярев.