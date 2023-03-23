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32 минуты назад

Могильный покинул пост президента «Амура»

Матч ТВиещё 4

Александр Могильный покинул пост президента «Амура», сообщает пресс служба хоккейного клуба со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Могильный покинул пост президента «Амура»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Должность президента занял первый вице губернатор региона Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.

Никитин ранее занимал пост президента в «СКА Нефтянике», в минувшем сезоне команда выиграла все национальные турниры: чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

— Выражаю благодарность Александру Александровичу (Никитину) за проделанную работу в «СКА Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом. Поручаю Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ, — написал Дегтярев.

«Амур» занял 10 е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата 2022/23 и не смог выйти в плей офф КХЛ.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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