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1 час назад

Плющев жёстко раскритиковал предложение Ларионова выйти из состава IIHF

Чемпионат.comиещё 1

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова о выходе ФХР из состава участников Международной федерации хоккея.

Плющев раскритиковал предложение Ларионова выйти из состава IIHF
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Продление санкций IIHF? Они следуют той политике, что определяют им за океаном. Судя по тому, что происходит в мире, это было ожидаемо. Всё подчиняется одному. Всё диктуют ребята из Северной Америки.

Слова Ларионова? Я думаю, что это эмоциональное заявление. Рано или поздно в IIHF устанут от своей глупости, и всё вернётся на круги своя. А касаемо Ларионова, делать такие яркие высказывания или громко заявлять о поездках на метро, думаю, не очень хорошая идея.

«Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчёта иноагентов. Для России сборная – это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого ник

Да и зачем нам путь НХЛ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось», — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

Напомним, накануне совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024.

Хоккей,Владимир Плющев,Игорь Ларионов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,
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