«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером

Руководство «Салавата Юлаева» приняло решение сохранить тренерский штаб команды на следующий сезон.
Как сообщает пресс служба уфимского клуба, соглашения с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым и его помощниками были продлены. Отметим, что срок пролонгации договора не называется.
«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу с командой. Контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Андрианом Вальво», — говорится в заявлении пресс-службы «Салавата».
Виктор Козлов возглавил уфимскую команду в мае 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции. Однако в розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы выступили неудачно, проиграв в первом раунде плей-офф «Адмиралу» со счётом 2–4 в серии.