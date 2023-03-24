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1 час назад

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Виктором Козловым

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Руководство «Салавата Юлаева» приняло решение сохранить тренерский штаб команды на следующий сезон.

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает пресс служба уфимского клуба, соглашения с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым и его помощниками были продлены. Отметим, что срок пролонгации договора не называется.

«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу с командой. Контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Андрианом Вальво», — говорится в заявлении пресс-службы «Салавата».

Виктор Козлов возглавил уфимскую команду в мае 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции. Однако в розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы выступили неудачно, проиграв в первом раунде плей-офф «Адмиралу» со счётом 2–4 в серии.

Хоккей,Олег Филимонов,Константин Кольцов,Виктор Козлов,Салават Юлаев,
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