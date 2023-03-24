«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером

Руководство «Салавата Юлаева» приняло решение сохранить тренерский штаб команды на следующий сезон.

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Как сообщает пресс служба уфимского клуба, соглашения с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым и его помощниками были продлены. Отметим, что срок пролонгации договора не называется.

«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу с командой. Контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Андрианом Вальво», — говорится в заявлении пресс-службы «Салавата».