Александр Овечкин высказался о церемонии чествования в свою адрес

«Спасибо вам, фанаты, за все поздравления с тем, что я обошёл Горди Хоу. Спасибо семье Хоу за поддержку! Это очень много значит для всех нас, так что большое спасибо! Я был так счастлив сделать следующий шаг, и моя жена, мои сыновья, моя семья и столько друзей были рядом, чтобы стать частью этого момента моей карьеры. Я был очень счастлив забить этот знаменательный гол на домашнем льду на глазах у наших болельщиков!!! Огромное спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу, без вас всех я бы не добрался до этой точки своей карьеры!!! Спасибо «Вашингтону» за такую прекрасную церемонию! Люблю вас всех!!!» — написал Овечкин на английском.