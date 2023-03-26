Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»

Советский спортиещё 18

Встреча прошла во Владивостоке.

«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции КХЛ
Фото: AK-BARS.RUAK-BARS.RU

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Игра во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе казанской команды отметились Илья Сафонов (3-я минута) и Никита Дыняк (8-я и 23-я). У «Адмирала» шайбу забросил Никита Чебыкин (26-я).

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.

Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла в финал Восточной конференции, где сразится с омским «Авангардом». Серия стартует в Казани 2 апреля.

Хоккей,Илья Сафонов,Никита Дыняк,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий