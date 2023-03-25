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"Локомотив сократил счет в серии против ЦСКА в плей-офф КХЛ

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли ЦСКА в Москве в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

"Локомотив сократил счет в серии против ЦСКА в плей-офф КХЛ
© Российская Газета

Уже в субботу ЦСКА мог стать вторым финалистом Западной конференции плей-офф КХЛ. Выиграв три матча из четырех армейцы находились в шаге от успеха, но совершить этот шаг с первой попытки не смогли.

Команды довольно строго действовали в обороне, создавая совсем немного опасных атак. Зато разного рода стычки и силовая борьба в матче происходили часто.

Когда время первого периода а подошло к концу защитник ЦСКА Артем Сергеев отправился на разборку с форвардом гостей Степаном Никулиным. Армеец после разговора даже ударил своего оппонента клюшкой, но до драки на этот раз дело не дошло.

И во втором периоде команды не смогли открыть счет. На 46-й минуте голкиперу ярославцев Даниилу Исаеву не понравилось, как его атаковал форвард ЦСКА Антон Слепышев.

Страж ворот "Локомотива" не раздумывая ринулся на обидчика. Но и на этот раз обошлось без массовых драк, а оба "дебошира" получили по две минуты штрафа.

Исход встречи решил всего один точный бросок. На 52-й минуте нападающий Максим Березкин сумел отправить шайбу в сетку. ЦСКА пошел на штурм ворот госте, но спасти матч не получилось.

ЦСКА сеет в серии 3-2, следующий матч пройдет в Ярославле.

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