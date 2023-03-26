"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Питтсбург Пингвинз" "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Пингвинз". Российский нападающий победившей команды Евгений Малкин забросил одну шайбу, которая принесла победу его команде.

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Он отличился за 1:40 до конца третьего периода. Российский форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов записал на свой счет одно очко, отдав результативную передачу на Тома Уилсона, забросившего первую шайбу "столичных". Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 822-ю шайбу в НХЛ.

Ранее сообщалось, что журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказался о возможном обмене российского нападающего Евгения Кузнецова из клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". Он заявил, что в команде "столичных" разочарованы тем, как Кузнецов проводит текущий сезон в НХЛ, поскольку хотели увидеть прогресс от российского хоккеиста, но так и не заметили изменений. НХЛ.