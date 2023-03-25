Журналист The Athletic рассказал о состоянии травмированного Капризова

«Йон Клингберг (верхняя часть тела) завтра должен вернуться в строй. Сегодня видел списки. Кирилл Капризов до сих пор не катается, он не будет вызван на следующий выезд даже для тренировок, так что он не близок к возвращению», — говорится в сообщении.