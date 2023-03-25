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59 минут назад

Журналист The Athletic рассказал о состоянии травмированного Кирилла Капризова

Чемпионат.com

Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о травмированных игроках «Миннесоты Уайлд». В их число входит 25-летний российский нападающий Кирилл Капризов.

Журналист The Athletic рассказал о состоянии травмированного Капризова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Йон Клингберг (верхняя часть тела) завтра должен вернуться в строй. Сегодня видел списки. Кирилл Капризов до сих пор не катается, он не будет вызван на следующий выезд даже для тренировок, так что он не близок к возвращению», — говорится в сообщении.

Выездная серия «Миннесоты» начнётся 30 марта с матча с «Колорадо Эвеланш». 2 апреля «Уайлд» в гостях сыграют с «Вегас Голден Найтс».

Напомним, Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне. 25-летний россиянин забил 39 голов и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка. Нападающий «дикарей» принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата.

Хоккей,Йон Клингберг,Майкл Руссо,Кирилл Капризов,
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